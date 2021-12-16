Чехия – Финляндия: прогноз Анатолия Емелина на матч Кубка Первого канала

Известный тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч Кубка Первого канала Чехия – Финляндия.



Ставка: итоговая победа Чехии за 1.73.

«Первая для обеих команд игра пройдёт в Праге, что является очевидным преимуществом для чешской команды. На нынешний этап Евротура сборная Чехии позвала максимально сильный в нынешних условиях состав, который может полностью отправиться на Олимпиаду в Пекин в феврале, если НХЛ всё-таки откажется в последний момент отпускать своих игроков в Китай.



В команде много игроков, которые выступают на хорошем уровне в КХЛ. Например, нападающие челябинского «Трактора» Лукаш Седлак и Томаш Гика, а также вратарь омского «Авангарда» Шимон Грубец. Нельзя сказать, что состав сборной Финляндии оставляет желать лучшего, наоборот, здесь тоже есть хорошие игроки, в частности, вернувшийся из НХЛ Лео Комаров, который выступает за СКА. Ожидается, что место в воротах займет Харри Сятери, проводящий отличный сезон в «Сибири». Стоит обратить внимание и на защитников «Авангарда» Вилле Покку и Оливера Каски.

Очевидно, что большое внимание будет приковано и к яркой тройке нападения из уфимского «Салавата Юлаева» в составе Маркуса Грандлунда, Саккари Маннинена и Теему Хартикайнена. Обычно эти хоккеисты игнорируют этапы Евротура, но сейчас хотят попробовать использовать свой шанс и поехать на Олимпиаду. Жду очень упорной игры с большим количеством моментов. Отдам предпочтение хозяевам – победа сборной Чехии в матче".