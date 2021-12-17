«Салернитана» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Салернитана» – «Интер».

Ставка: победа «Интера» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.21.

«Две команды с полярных частей таблицы Серии А сойдутся в эту пятницу – «Интер» приезжает в гости к «Салернитане». Думаю, исход матча очевиден. Вопрос стоит только в том, как крупно выиграют миланцы.



Сейчас «Интер» снова является главным претендентом на скудетто. Ещё недавно команда Индзаги отставала от «Милана» и «Наполи» на приличное количество очков. Однако чемпионат Италии радует нас интригой. Неаполитанцы уже опустились на четвёртое место, зачастив с поражениями. А географический сосед «Интера» съехал на второе место, также часто теряя очки.



Но расслабляться подопечным Индзаги некогда – их отрыв от «Милана» составляет всего один балл. Да и остальные преследователи могут скоро догнать «Интер». Так что ему нужны победы в каждом туре, в том числе и в этом.



«Салернитана» же не смогла добиться особых успехов за время своего прибывания в Серии А. Она, в отличие от «Эмполи», который закрепился в середине таблицы, не может выйти из зоны вылета. Проигрывает «Салернитана» почти всем соперникам. В этом матче у аутсайдера Серии А шансов тоже почти нет.



В общем, обсуждать тут особо нечего. «Интер» сильнее – он борется за первое место и нуждается в трёх очках. Их он здесь заработает, я считаю. Команда Индзаги не пропускает уже в четырёх матчах чемпионата подряд. Сейчас, по моему мнению, она тоже выиграет с сухим счётом, при этом не забив много. Так что ставлю на победу «Интера», а также на тотал меньше 3.5 мяча».

Прогноз Павла Занозина на матч «Салернитана» — «Интер».

Прогноз Дениса Наливайко на матч «Лацио» — «Дженоа».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Бавария» — «Вольфсбург».