«Салернитана» — «Интер». Андрей Шевченко начал, Симоне Индзаги продолжит

17 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Интер». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Салернитаны» оценён экспертами в 15.25. Ставки на ничью принимаются за 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» — «Интер» 17 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Салернитана» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Интер» (17.12.2021)

Еврокубки ушли на перерыв, в ближайшие недели можно полностью сконцентрироваться на внутренних первенствах. В чемпионате Италии стартует 18-й тур, 17 декабря состоятся две встречи. В самой поздней на стадионе «Ареки» сойдутся «Салернитана» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

«Интер» всё-таки вернул себе скудетто, причём шансы снова заполучить золотые медали весьма солидные. Ближайший преследователь в лице «Милана» утратил стабильность, остальные конкуренты тоже не впечатляют. «Нерадзурри» же набрали великолепный ход. Не просто побеждают, а действительно показывают сильный футбол.



При Симоне Индзаги миланцы не потеряли в качестве после ухода Антонио Конте. Даже продажа Ромелу Лукаку в «Челси» не стала большой потерей, потому как его удалось заменить опытным Эдином Джеко. На двоих с Лаутаро Мартинесом они принесли уже 18 забитых мячей в Серии А. Это почти 40% от общекомандных голов.



Благодаря столь высокой результативности и надёжной обороне «нерадзурри» одерживают верх в пятой игре кряду в чемпионате Италии. Сначала расправились с «Наполи» (3:2), затем с «Венецией» (2:0), «Специей» (2:0), «Ромой» (3:0) и «Кальяри» (4:0). Во всех случаях, за исключением первого, доминировали.

Только в Лиге чемпионов успехи не так хороши. В последнем туре группового этапа уступили мадридскому «Реалу» (0:2), поэтому вышли в 1/8 финала лишь со второй строчки. Впрочем, на фоне предыдущих лет это явный шаг вперёд. По результатам жеребьёвки выпал очень серьёзный «Ливерпуль». Шансы пройти в следующую стадию снизились. Впрочем, за два месяца многое может измениться.



«Салернитана» находится на самом дне турнирной таблицы, состояние весьма скверное. Вероятность остаться в Серии А всё меньше и меньше. За весь сезон одержаны только две победы. Над столь же хилыми «Венецией» (2:1) и «Дженоа» (1:0). Во всех остальных матчах неизменно терпели поражения или играли вничью. А тут ещё и новости о возможном снятии из элитного дивизиона. Грустно…

Прежде всего проблема команды из Салерно кроется в низком уровне исполнителей и плохой игре в обороне. Забить за 17 туров в чемпионате Италии удалось всего лишь 11 раз, а сама пропустила целых 37. Только «Специя» получила в свою сетку больше. А из именитых футболистов разве что Франк Рибери. Но возраст сказывается, повреждения липнут.



В Кубке Италии тоже дела не заладились, «морские коньки» обидно уступили во втором раунде «Дженоа». Битва с подопечными Андрея Шевченко выдалась очень напряжённой, смотреть такой футбол было непросто. По ударам и владению мячом явного перевеса не было ни у одной из сторон, однако более удачливым оказался клуб из Генуи.



Раз уж у подопечных Стефано Колантуоно не получается выиграть даже у таких же аутсайдеров, то что говорить о великолепном «Интере», который на полном ходу рвётся к чемпионскому титулу? Перспектив в грядущем противостоянии крайне мало. Даже в родных стенах. Вероятно, нас ждёт очередной разгром.

Подопечные Симоне Индзаги демонстрируют отличную результативность в нынешнем сезоне, больше них не забил никто в Серии А. На очереди ослабленный соперник, который норовит вылететь в Серию В. При этом «Салернитана» ещё и силы на Кубок Италии потратила. Потому мы возьмём Ф2 (-2) за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Интер» 17 декабря 2021 года

«Салернитана» совсем не тянет в последнее время. Даже равным по уровню соперникам нередко уступает из-за проблем в обороне и худшей результативности в Серии А. «Интер», напротив, доминирует и готовится завоевать второй титул кряду. Ждём очередной разгром от подопечных Симоне Индзаги.



Ставка: победа «Интера» с форой (-2) за 1.90.