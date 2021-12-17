«Бавария» – «Вольфсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч 17-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Вольфсбург».

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.21.

«Заканчивается первый круг в Германии, будет маленький перерыв. «Бавария» настроена уйти не просто осенним чемпионом, чего она уже добилась, но и доминантой на фоне остальных команд. Естественно, она будет играть на победу, думаю, что играть будет основной состав, который будет максимально стараться.



К сожалению, как обычно, с матчами «Баварии» очень тяжело найти ставку. Невозможно играть победу «Баварии», тотал. Мне кажется, что какие-то шансы у «Вольфсбурга» будут, поэтому я выбираю ставку победа «Баварии» и обе забьют. Коэффициент достаточно высокий — 2.21», — сказал Андронов.