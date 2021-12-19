«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.60.
«Шпоры» попали в эпидемию на прошлой неделе и пришлось переносить игры, из-за этого до сих пор непонятно, выйдет ли команда из группы в еврокубках. В регулярном первенстве лондонцы отличились всего 16 раз, однако смогли расположиться в семёрке сильнейших, отстав на три балла от еврокубковой зоны.
Красные оказались на втором месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 40 очков. У них самая высокая результативность в чемпионате — 48 забитых мячей. В последнем туре ливерпульцы обыграли «Ньюкасл» не без труда со счётом 3:1, да и в группе Лиги чемпионов заняли первую строчку.
На мой взгляд, сейчас хозяева вряд ли будут конкурентоспособны, всё-таки они находились неделю на карантине и могли потерять игровой тонус. К тому же и без этого было полно проблем в атаке.
Кроме того, гости набрали приличный ход и очки раздавать конкурентам не намерены. Они стабильно выигрывают игру за игрой и преследуют лидера, проиграв лишь однажды в сезоне».
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