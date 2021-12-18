«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Юрген Клопп не пожалеет Антонио Конте

19 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех лондонцев оценён экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 4.80. Получи бесплатную ставку 1000 рублей от «Фонбет».

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 19 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (19.12.2021)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать и не думает. Англии пока достаётся крепче остальных. Некоторые матчи приходится переносить. 19 декабря должны состояться сразу три встречи 18-го тура английской Премьер-лиги. В самой поздней из них в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Начало — в 19:30 мск.

«Тоттенхэм» провёл всего 14 матчей в АПЛ, поскольку клуб охватила коронавирусная инфекция. С одной стороны, в случае побед в трёх перенесённых играх он имеет возможность подняться сразу на четвёртую строчку. Прямиком в зону Лиги чемпионов. Однако добиться такого результата будет нелегко, ведь отсутствие игровой практики и внятного тренировочного процесса наверняка аукнется.



При Антонио Конте лондонцы, безусловно, добавили. Даже сумели одержать три победы в АПЛ кряду. Над «Лидс Юнайтед» (2:1), «Брентфордом» (2:0) и «Норвичем» (3:0). Соперники, конечно, не из верхней части таблицы, но для начала вполне неплохо. Особенно если учитывать, с какими бедами «шпорам» приходилось сталкиваться до перемен на тренерском мостике.



До прихода итальянского специалиста, откровенно говоря, их было немало. В первую очередь мешала нестабильность и низкая результативность. Подливала масла в огонь ненадёжная оборона, пропустившая аж 16 мячей за 10 игр в чемпионате Англии. Да ещё и противники, как назло, попадались довольно крепкие. Либо те, кто был на подъёме.

А теперь внёс свою лепту коронавирус. Футболисты «Тоттенхэма» наверняка не до конца оправились от коронавирусной волны, ожидать от них качественного футбола все 90 минут не стоит. Чтобы понимать весь масштаб, достаточно сказать, что Антонио Конте вынужден выставлять манекены вместо игроков на тренировках. Нам же остаётся лишь надеяться, что футбол в Англии не уйдёт на карантин.



«Ливерпуля» вирус так масштабно не коснулся, потому клуб на полном ходу следует за лидирующим «Манчестер Сити». Одерживает, к слову, победу шестой тур кряду в чемпионате Англии. От первой строчки отставание минимальное. Шансы на золотые медали в нынешнем сезоне очень велики. Главное — допустить меньше ошибок, чем «горожане».



В последних трёх турах АПЛ мерсисайдцы выступили не так уверенно, как до этого. С минимальным счётом одолели «Вулверхэмптон» (1:0) и «Астон Виллу» (1:0), а также пропустили в победном противостоянии с «Ньюкаслом» (3:1). В последнем случае, конечно, имели солидное преимущество. Но не это ли звоночек о накопившейся усталости?

На данный момент очень хорош Мохамед Салах, на счету которого 15 мячей во внутреннем первенстве и семь — в Лиге чемпионов. На евроарене, кстати, красные выступили особенно здорово, одержав победы во всех шести турах группового этапа. Благодаря этому вышли в плей-офф турнира с колоссальным отрывом от второй строчки.



Вообще, «Ливерпуль» имеет самую высокую результативность в чемпионате Англии, наколотил уже 48 мячей. А пропустил — всего 13. В грядущем матче однозначно выступит фаворитом. Юрген Клопп умеет выстраивать игру индивидуально под каждого оппонента, его команда превосходно пользуется имеющимися ресурсами. А потому выигрывает.



Перенесённый «Тоттенхэмом» коронавирус определённо скажется на качестве футбола. Две недели простоя, несомненно, тоже «шпорам» в плюс не пойдут. С грозными соперниками бороться пока рановато. Сейчас отлично подошёл бы середняк или аутсайдер. А «Ливерпуль» может сделать очень больно. На наш взгляд, П2 + тотал больше 1.5 мяча за 1.86 вполне можно проверить.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 19 декабря 2021 года

Подопечные Юргена Клоппа будут лучше готовы. У них есть Мохаммед Салах, который забивает чуть ли не каждую игру, и стабильные выступления с высокой результативностью. «Тоттенхэм» находится в процессе адаптации к Антонио Конте, команда долгое время не могла даже нормально тренировать из-за коронавируса. В таких условиях бороться с одним из лучших клубов мира очень сложно.

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

Бесплатная ставка 1000 р:

— зарегистрируйся

— скачай приложение Фонбет и пополни счёт от 100 р.

— фрибет 1000 р. будет автоматически доступен в приложении Фонбет.