«Леванте» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Леванте» – «Валенсия» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Закрывается тур валенсийским дерби. Последняя команда чемпионата «Леванте», уже поменяв пару тренеров, никак не может ситуацию выправить. По-прежнему полная задница с результатами. Ни одной победы за 17 туров, очень плохо «Леванте» играет дома. Там он забил только «Райо Вальекано» и «Реалу» в самом начале чемпионата (тогда была ничья 3:3). Была длинная безголевая серия, и сумели забить «Атлетико» (2:2). Как только большой матч, то «Леванте» забивает, с каким бы тренером ни готовился. Было бы красиво для «Леванте» прервать супернеудачную серию в дерби.



Не сказать, что «Леванте» суперуспешно играет против «Валенсии» в последнее время. Но последняя игра на «Сьюдад де Валенсия» осталась за «Леванте» (1:0). До этого, как правило, команды обменивались забитыми мячами.



Учитывая, что «Валенсия» много забивает, делает это почти в каждом матче, только вот «Сосьедаду» на выезде не забили, думаю, вариант обе забьют может доехать. Коэффициент — 1.80. На этом варианте и остановлюсь», — сказал Генич.