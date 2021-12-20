«Амур» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Адмирал».



Ставка: победа «Амура» с форой (-1.5) за 2.25.



«Тут на днях хабаровский губернатор поставил перед «Амуром» задачу выиграть Кубок Гагарина к 2025 году. С учётом нынешнего состояния дальневосточного клуба и его последнего перед европаузой матча, хабаровский губернатор с тем же успехом мог потребовать от «Амура» выиграть Кубок Стэнли. И не к 25-му году, а к утру или к понедельнику. Если даже этот действующий член ФХР, коим является упомянутый губернатор, настолько далёк от жизненных реалий, то что нам думать про остальных?



Кубок не кубок, но на европаузу «Амур» обязан был уходить из зоны плей-офф своей Восточной конференции. Но в последнем матче он проиграл, прости господи, «Адмиралу», который даже после двух побед продолжает лежать лицом вниз на дне всех мыслимых и немыслимых турнирных таблиц КХЛ. И теперь, вместо того чтобы с позитивным настроем готовиться к Новому году, хабаровчане всхлипывают на 10-м месте, наматывая сопли на кулак.



Предположу, что тренерский штаб за время европаузы даст своим игрокам прорыдаться и, если необходимо, даже побиться головой об стену. Но потом всё вернётся на круги своя, и к понедельнику команда будет в порядке. По крайней мере, в таком, чтобы не мытьем, так катаньем выдавить из «Адмирала» столь нужные Хабаровску два очка. Посему в моём прогнозе «Амур» победит и даже сделает это в основное время с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

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