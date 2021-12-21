«Арсенал» — «Сандерленд»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка лиги «Арсенал» — «Сандерленд».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.60.
«Думаю, что состав у «Арсенала» будет максимально приближённый к основному. Во-первых, до трофея уже рукой подать, а во-вторых, Артета понимает, что прерывать победную поступь у своих подопечных сейчас нельзя. У «канониров» хорошая серия из трёх побед подряд с девятью забитыми мячами, долгожданное место в четвёрке АПЛ, так что никто, конечно, не хочет ничего менять.
«Сандерленд» — один из фаворитов третьего по счёту английского дивизиона, и главной задачей команды является выход в Чемпионшип. Борьба с призрачными шансами за Кубок, который принесёт копейки (£ 100 тыс.), явно не входит в планы северян.
Так что хозяева здесь явные фавориты, и они будут играть на победу. Всё-таки для периодически критикуемого Артеты трофей был бы очень кстати, к тому же это гарантия места в еврокубках на будущий сезон», — сказал Петросьян.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Сандерленд».
Где покажут матч «Севилья» — «Барселона»?
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