«Арсенал» — «Сандерленд»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка английской лиги «Арсенал» — «Сандерленд».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.61.
«Канониры» набрали неплохую форму, догнав конкурентов в турнирной таблице АПЛ. В предыдущих трёх турах они неизменно одерживали победу. Более того, только с «Лидсом» (4:1) не получилось сыграть на ноль, но думаю, что счёт вполне устроил лондонскую команду.
«Сандерленд» в последние годы сильно сбавил и уже не является грозным оппонентом для английских грандов. В Первой лиге коллектив идёт в тройке сильнейших, однако на выезде совсем не убедителен и имеет четыре поражения. В предыдущей игре он поделил очки с «Ипсвич Таун» (1:1).
На мой взгляд, фаворит в этой паре очевиден, и вряд ли что-то помешает пройти «Арсеналу» в следующую стадию, причём, скорее всего, он сделает это с комфортным преимуществом, чтобы избежать шального гола на последних минутах.
Кроме того, гости не особо в последние годы сильны по игре на выезде, слишком часто они проигрывают на чужом поле. Считаю, что это тоже может сыграть определённую роль», — сказал Павлюченко.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер».
Прогноз на матч «Монако» — «Ренн».
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