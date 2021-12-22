«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Нефтехимик».



Ставка: ничья за 3.98.



«Нефтехимик» у нас нынче изображает молодёжь из известной интермедии Михаила Жванецкого «Собрание на ликёро-водочном заводе». Та самая, про которую председательствующий сказал: «Ну молодёжь, не усидит. Так и мелькает, так и мелькает…» Вот и «Нефтехимик» мелькает. То в зоне плей-офф Восточной конференции, то возле неё, но где-то рядом. Перед европаузой потерпел шесть поражений подряд, естественно, снова вылетел из зоны плей-офф. Но на каникулы ушёл с победой в Казахстане – то есть не всё так плохо.



А вот у «Амура», похоже, всё плохо. И есть большое подозрение, что из текущего состава выжал всё, что возможно. Ну или почти всё. И два подряд поражения от не больно-то и страшного «Адмирала» — перед европаузой и после, говорят о многом.



Но в любом случае «Нефтехимик» прилетел на Дальний Восток надолго. И не уедет оттуда, пока не сыграет четыре матча – по два с «Амуром» и «Адмиралом». У хабаровчан будет преимущество: им не надо возвращать игровой тонус. А вот «Нефтехимику» надо. Но мы видели, какими хабаровчане вышли из паузы, но ещё не знаем, как каникулы провели нижнекамцы. Поэтому я поставил бы на боевую, но низовую ничью в основное время. Что-нибудь вроде 1:1 или максимум 2:2. Что там будет дальше и кому повезёт, гадать не стану», — сказал Лебедев.

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