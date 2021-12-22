«Интер» — «Торино»: прогноз Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Интер» — «Торино».



Ставка: 2-3 гола в матче за 2.05.



«Интер» в последнем туре разгромил «Салернитану» со счётом 5:0, команда играет здорово, одержав шесть побед подряд. «Интер» много забивает, одерживает уверенные победы. Видно, что по качеству игры команда Симоне Индзаги не стоит на месте, она в состоянии прогрессировать.



Что касается «Торино», то туринцы в последнем матче обыграли с огромным трудом «Верону». Несмотря на то что играли в большинстве долгое время, какого-то подавляющего преимущества не имели, могли пропустить. «Торино» очень много сил оставил в этом матче, плюс команда проводила свой матч на два дня позже, чем «Интер».



Это последний матч в году для обеих команд в Серии А. Понятно, что «Интер» – явный фаворит, он по многим показателям лидер чемпионата. На победу «Интера» коэффициент небольшой, но есть интересная ставка 2-3 гола за игру. У «Интера» она проходила в 7 из 10 последних матчей, а у туринцев в 3 из 4 последних матчей. Мне кажется, что можно эту ставку рассмотреть, учитывая, что график очень тяжёлый. Не уверен я, что «Интер» прямо разгромит «Торино», так как туринцы не самая слабая команда.



Мне кажется, что у «Интера» могут возникнуть проблемы с этим соперником и на уверенную победу миланцев я бы ставить не стал. Мой прогноз – 2-3 гола в матче с коэффициентом чуть выше 2», — сказал Керимов.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Интер» — «Торино».

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.15.

Ставка на матч «Гранада» — «Атлетико» с коэффициентом 2.43.