«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Кубка лиги

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Шпоры» вполне нормально двигались в игре с «Ливерпулем», играли агрессивно, смело. Наверняка они попробуют сыграть в похожем ключе и на этот раз. И это будет означать немаленькое количество голевых моментов.



«Вест Хэм» же будет пользоваться не самой надёжной полузащитой «Тоттенхэма» и организовывать свои контратаки.



В октябре «молотобойцы» уже встречались со «шпорами» и обыграли их 1:0 в достаточно скучном матче, но тогда их соперниками руководил ещё Нуну Санту. Теперь же встреча должна получиться повеселее. По крайней мере, при Конте команда играет в более «позитивный» футбол. Куда он приведёт, ещё вопрос, но результативность матчей с их участием, думаю, постепенно будет расти», — сказал Петросьян.

Прогноз на матч «Лорьян» — «ПСЖ».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.15.