Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Кубка лиги

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Кубка лиги
Комментарии

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Шпоры» вполне нормально двигались в игре с «Ливерпулем», играли агрессивно, смело. Наверняка они попробуют сыграть в похожем ключе и на этот раз. И это будет означать немаленькое количество голевых моментов.

«Вест Хэм» же будет пользоваться не самой надёжной полузащитой «Тоттенхэма» и организовывать свои контратаки.

В октябре «молотобойцы» уже встречались со «шпорами» и обыграли их 1:0 в достаточно скучном матче, но тогда их соперниками руководил ещё Нуну Санту. Теперь же встреча должна получиться повеселее. По крайней мере, при Конте команда играет в более «позитивный» футбол. Куда он приведёт, ещё вопрос, но результативность матчей с их участием, думаю, постепенно будет расти», — сказал Петросьян.

Прогноз на матч «Лорьян» — «ПСЖ».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.15.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021