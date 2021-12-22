«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Кубка лиги

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Шпоры» вполне нормально двигались в игре с «Ливерпулем», играли агрессивно, смело. Наверняка они попробуют сыграть в похожем ключе и на этот раз. И это будет означать немаленькое количество голевых моментов.
«Вест Хэм» же будет пользоваться не самой надёжной полузащитой «Тоттенхэма» и организовывать свои контратаки.
В октябре «молотобойцы» уже встречались со «шпорами» и обыграли их 1:0 в достаточно скучном матче, но тогда их соперниками руководил ещё Нуну Санту. Теперь же встреча должна получиться повеселее. По крайней мере, при Конте команда играет в более «позитивный» футбол. Куда он приведёт, ещё вопрос, но результативность матчей с их участием, думаю, постепенно будет расти», — сказал Петросьян.
Прогноз на матч «Лорьян» — «ПСЖ».
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер».
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