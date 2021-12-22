«Атлетик» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Атлетик» — «Реал».



Ставка: победа «Реала» за 2.18.



«В целом «Атлетик» — это низовая команда, которая много борется, мало пропускает, мало забивает. Но вот в последней игре был целый спектакль со счётом 3:2. Здорово сыграл Иньяки, который забил два очень хороших гола. Особенно второй: левой ногой в девятку. На 90-й минуте повезло, был рикошет. Команда победила, хотя по ходу матча проигрывала 1:2. Так что свою долю фарта «Атлетик» уже получил.



В отличие от «Реала», который после победы над «Атлетико» потерял очки дома против «Кадиса», имея при этом полное преимущество. «Реал» должен был побеждать. Но гол забить так и не удалось.



Из позитивного можно отметить, что вернулся после травмы Бензема. Азар наконец провёл полный матч. Думаю, что со временем команда станет ещё сильнее.



Думаю, что в этом матче всё должно встать на свои места и «Реал» уверенно победит. «Бланкос» мало пропускают. Думаю, что здесь они тоже не пропустят. Вопрос только в том, сколько гости забьют.



Мой прогноз – это чистая победа «Реала». Больше ничего выдумывать не нужно. Коэффициент на П2 и так довольно большой, чему я удивлён», — сказал Мор.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 2.15.

Прогноз на матч «Гранада» — «Атлетико» с коэффициентом 2.43.

Ставка Виктора Гусева на матч «Интер» — «Торино».