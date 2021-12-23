«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Нефтехимик».



Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.63.



«Похоже, «Амур» все-таки надорвался. Либо его нынешний наставник Михаил Кравец просто из-за отсутствия дальневосточного опыта в тренировочной работе во время паузы не взял поправку на местные нюансы. Либо просто перегрузил команду, и пока она не может выйти на пик формы. А может, все пункты работают одновременно, но это маловероятно, поскольку хабаровчане проиграли третий матч подряд тем командам, которым не имеют никакого права проигрывать, если, конечно, хотят зацепиться в итоге за зону плей-офф. Но теперь у дверей этой самой зоны плей-офф (Восточной, конечно же, конференции) стоит «Нефтехимик», а «Амур» отдалился от нее на одну строчку.



Сумеют ли дальневосточники взять второй матч двухматчевой серии? С одной стороны, вполне, поскольку два дня подряд играть с одним и тем же соперником достаточно тяжело. С другой – «Амур» в трех последних матчах забросил в сумме две шайбы, и как-то не верится в чудесное возрождение хабаровских форвардов всего за одну ночь.



Но хозяева будут упираться как могут. Плюс, конечно же, свои болельщики. Поэтому свой прогноз на этот матч я сформулирую следующим образом: «Нефтехимик» не проиграет в основное время, то есть наберет как минимум одно очко. А что будет «как максимум» и на самом деле – посмотрим», — сказал Лебедев.

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