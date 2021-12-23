«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Амур» — «Нефтехимик».
Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.63.
«Похоже, «Амур» все-таки надорвался. Либо его нынешний наставник Михаил Кравец просто из-за отсутствия дальневосточного опыта в тренировочной работе во время паузы не взял поправку на местные нюансы. Либо просто перегрузил команду, и пока она не может выйти на пик формы. А может, все пункты работают одновременно, но это маловероятно, поскольку хабаровчане проиграли третий матч подряд тем командам, которым не имеют никакого права проигрывать, если, конечно, хотят зацепиться в итоге за зону плей-офф. Но теперь у дверей этой самой зоны плей-офф (Восточной, конечно же, конференции) стоит «Нефтехимик», а «Амур» отдалился от нее на одну строчку.
Сумеют ли дальневосточники взять второй матч двухматчевой серии? С одной стороны, вполне, поскольку два дня подряд играть с одним и тем же соперником достаточно тяжело. С другой – «Амур» в трех последних матчах забросил в сумме две шайбы, и как-то не верится в чудесное возрождение хабаровских форвардов всего за одну ночь.
Но хозяева будут упираться как могут. Плюс, конечно же, свои болельщики. Поэтому свой прогноз на этот матч я сформулирую следующим образом: «Нефтехимик» не проиграет в основное время, то есть наберет как минимум одно очко. А что будет «как максимум» и на самом деле – посмотрим», — сказал Лебедев.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Трактор» — «Северсталь».
Ставка на матч «Ак Барс» — «Барыс».
- 23 декабря 2021
-
11:00
-
10:00
- 22 декабря 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:18
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 декабря 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30