«Трактор» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» в основное время за 4.05.



«Оба соперника свои первые после каникул матчи проиграли, но очень по-разному. «Северсталь» отыгралась с 0:3 в Магнитогорске и была добита только в овертайме. А вот «Трактор» разделали под Хохлому в Казани, и там было для челябинцев совсем без шансов. Но там, безусловно, была месть за почти аналогичное поражение «Ак Барса» в конце октября нынешнего года.



Таким образом, несмотря на то что у «Северстали» на данный момент в наличии четырехматчевая проигрышная серия, есть определенные основания предположить, что череповчане будут ломать ее именно в Челябинске, не откладывая данное богоугодное дело в долгий ящик. Тем более что ему способствует и статистика личных встреч, говорящая нам, что в шести последних междусобойчиках этих соперников гости выиграли пять раз. То есть данная серия имеет ярко выраженный гостевой перекос.



Поэтому мой прогноз будет в данном случае не совсем логичным. Гостевая победа «Северстали», причем даже добытая в основное время, с преимуществом в пару шайб при среднем тотале в районе 6,5-7,5», — сказал Лебедев.

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