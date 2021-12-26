Россия — Швеция: прогноз Виталия Славина на матч молодёжного чемпионата мира в Канаде

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира, в котором сборная России сразится со Швецией.

Ставка 1: итоговая победа России за 1.98.

Ставка 2: тотал больше 5 шайб за 1.57.

«Что скрывать, жутко расстроил контрольный матч перед МЧМ-2022, в котором наши бойцы в одну калитку влетели хозяевам турнира – 4:6. Кто не видел игру, пусть не смотрит на счёт. Канадцы легко накидали в сетку Аскарова ещё в первом периоде четыре голешника и попросту бросили играть.



Шведы тоже проверились перед стартом в турнире. Но куда успешнее: разгромили сборную Австрии — 7:0.



Интересно, что год назад мы со скандинавами также оказались в одной группе. Матч тогда в Эдмонтоне выдался исключительно упорным. Шведы уползли на ничью за минуту до финальной сирены. Всего шесть секунд оставалось до конца овертайма, когда Хуснутдинов в большинстве забросил-таки победную шайбу – 4:3.



Рискнул бы на поединок с мощным конкурентом сделать две ставки:



— на победу россиян, пусть и в дополнительное время. Если мы претендуем на золото МЧМ-2022, не имеем права проигрывать второй матч подряд. Пусть игра с Канадой и была чисто тренировочной;



— на тотал больше пяти. У обеих команд форварды — Мичков и Хольц, Хуснутдинов и Эклунд явно сильнее защитников. Шесть шайб на две сборные вполне могут быть».

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