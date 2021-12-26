Россия — Швеция: прогноз Виталия Славина на матч молодёжного чемпионата мира в Канаде

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира, в котором сборная России сразится со Швецией.
Ставка 1: итоговая победа России за 1.98.
Ставка 2: тотал больше 5 шайб за 1.57.
«Что скрывать, жутко расстроил контрольный матч перед МЧМ-2022, в котором наши бойцы в одну калитку влетели хозяевам турнира – 4:6. Кто не видел игру, пусть не смотрит на счёт. Канадцы легко накидали в сетку Аскарова ещё в первом периоде четыре голешника и попросту бросили играть.
Шведы тоже проверились перед стартом в турнире. Но куда успешнее: разгромили сборную Австрии — 7:0.
Интересно, что год назад мы со скандинавами также оказались в одной группе. Матч тогда в Эдмонтоне выдался исключительно упорным. Шведы уползли на ничью за минуту до финальной сирены. Всего шесть секунд оставалось до конца овертайма, когда Хуснутдинов в большинстве забросил-таки победную шайбу – 4:3.
Рискнул бы на поединок с мощным конкурентом сделать две ставки:
— на победу россиян, пусть и в дополнительное время. Если мы претендуем на золото МЧМ-2022, не имеем права проигрывать второй матч подряд. Пусть игра с Канадой и была чисто тренировочной;
— на тотал больше пяти. У обеих команд форварды — Мичков и Хольц, Хуснутдинов и Эклунд явно сильнее защитников. Шесть шайб на две сборные вполне могут быть».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Швеция.
Эксперты оценили шансы сборной России на матч Россия — Швеция.
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