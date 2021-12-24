«Салават Юлаев» – «Автомобилист»: прогноз Виталия Славина на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Автомобилист».



Ставка: ТБ 5.5 за 2.11.



«Автомобилист» прокололся с канадским тренером, и только когда пришел Заварухин стало что-то получаться. Но все равно команда пока находится на границе плей-офф, так что каждое очко очень важное.



У «Салавата» тоже был некий спад, но сейчас команда наладила игру, обыграла «Адмирал», «Сочи», «Ак Барс», «Куньлунь», но неожиданно проиграла «Спартаку» по буллитам. В «Салавате» доминирует финская диаспора. После того, как НХЛ отказалась от участия в Олимпиаде, у всех игроков КХЛ из разных стран появилась сумасшедшая мотивация проявить себя. Я надеюсь, что нас ждет искрометный хоккей, так как у игроков появился стимул, ведь можно попасть в олимпийский состав и исполнить мечту жизни.



Здесь очень трудно предсказать победителя. Хочется поставить на «Салават», но «Автомобилисту» очки важнее, ему вообще нельзя проигрывать. У уфимцев отличное большинство, поэтому надо поставить здесь на тотал. Верю, что мастерство основных игроков Уфы свое дело скажет и будет заброшено не менее шести шайб», — сказал Славин.

Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак».

Прогноз на матч «Сибирь» — СКА.

Прогноз на матч «Амур» — «Локомотив».