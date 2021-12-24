«Адмирал» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Адмирала» в матче за 2.17.



«Самая длинная в новейшей, после второго рождения, истории «Адмирала» победная серия оборвалась на самом интересном месте. Виновниками стали ярославские железнодорожники, раскатавшие приморцев «всухую». Таким образом, рекорд «Адмирала» составил три победных матча подряд. А вот у «Нефтехимика» аналогичная серия ещё в работе, и таковой она стала после двух подряд побед в Хабаровске, которые растоптали все надежды местных болельщиков на плей-офф.



Теперь два двукратных сокрушителя «Амура» встречаются в очной форме, и, поскольку «Адмирал» конкретно сейчас выглядит основательнее своих географических соседей, перспективы «Нефтехимика» кажутся весьма туманными.



Туманны они ещё и потому, что по-любому либо в этом матче, либо в следующем «Нефтехимик» должна накрыть временная адаптация. От неё ещё можно ускользнуть, играя два матча через день и даже играя три матча. Но когда у тебя четыре игры с рваным графиком, чаша сия тебя не минует. А «Нефтехимик» нынче, как ни крути, не тот, чтобы обыгрывать даже предпоследнюю команду лиги в не совсем вменяемом состоянии.



Поэтому предположу, что два очка в этой игре наберёт «Адмирал», поскольку нижнекамцев накроет именно сейчас. Вот смогут ли «маленькие татары» что-то при этом заработать или всё закончится в основное время – вопрос сей покрыт тайной, и я ответа не знаю», — сказал Лебедев.

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