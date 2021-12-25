«Трактор» — «Барыс»: ставка Максима Лебедева на матч Континентальной хоккейной лиги

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Барыс».

Ставка: ничья в основное время за 5.25.

«Нормально так челябинцев швыряет из огня да в полымя. Сперва 1:5 от «Ак Барса», вслед за этим шесть шайб «Северстали». А ты сиди и думай, какой «Трактор» настоящий. «Барыс» в этом плане более спокойный и стабильный, но это совершенно не означает, что в Челябинске его ждёт успех.



Есть большие основания предполагать, что «Трактор» дома и «Трактор» в гостях – это немного разные команды. И поговорка «Дома и стены помогают» здесь подходит куда больше, чем где-то. В этом случае «Барысу» не сдобровать. Конечно, не так, как «Северстали», которая внезапно бросила побеждать, но битым казахстанцам быть.



Но ведь им проигрывать нельзя. Потому что сейчас «Автомобилист» разборно-сборный, а вдруг заиграет? Казахстанцам надо срочно создавать на этот случай подушку безопасности, и тут любое очко на вес золота.



С учётом того, что оба соперника проиграли «Ак Барсу», то есть у нас есть общий знаменатель, чтобы сравнивать, и «Барыс» при этом выглядел убедительнее «Трактора», но матч пройдёт в Челябинске, посмею предположить ничью в основное время. Потом кто-то выиграет, но мне это уже неинтересно…» — сказал Лебедев.