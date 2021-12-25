Россия — Швеция: прогноз Владимира Вуйтека на матч молодёжного чемпионата мира по хоккею

Самый успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек дал свой прогноз на матч МЧМ-2022 Россия — Швеция.

Ставка: Швеция не проиграет в основное время за 1.63.

«Молодёжный чемпионат мира всегда интересно смотреть, потому что в первую очередь там преобладает атакующий хоккей, игроки стараются проявить свои лучшие качества. Команды практически не играют в закрытом стиле, от обороны, и поэтому каждый матч получается очень ярким и зрелищным.



Противостояние России и Швеции — это матч равных по уровню команд, но так как это молодёжные сборные, то очень сложно прогнозировать исход. Можно поставить на ничью, это вариант для тех, кто хочет рискнуть, а я поставлю на то, что Швеция не проиграет, почему-то я в этом уверен. Россия по ходу чемпионата улучшит свою игру, наберёт форму, но сейчас отдаю предпочтение шведам. Швеция на МЧМ в последнее время удачно играет против россиян, думаю, эта тенденция продолжится и на этом турнире.



На молодёжных чемпионатах мира команды зачастую показывают результативный хоккей. В этой игре будет много заброшенных шайб, команды устроят перестрелку, поэтому ожидаю счёт где-то 4:4.



Перед стартом турнира я считаю, что Россия сможет выйти в полуфинал, у неё очень хорошие шансы это сделать, так как в составе есть много сильных игроков, способных принести результат. Должны быть медали у сборной России, но сложно сказать — какие. Есть шансы даже на золото, хотя выиграть МЧМ будет очень сложно, так как на нём есть много сильных команд. По ходу чемпионата посмотрим, у кого какой уровень, и тогда можно будет прогнозировать, кто на что претендует.



У Швеции крепкая команда, часть игроков принимала участие в прошлом чемпионате и понимает, какой уровень игры их ждёт. У шведов сыгранная сборная, которая также выглядит одним из фаворитов чемпионата, но посмотрим, как в итоге будет».

Где покажут матч Россия — Швеция?

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