«Сочи» — «Спартак»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — «Спартак».

Ставка: «Сочи» не проиграет в основное время за 1.50.

«Как сочинцам попасть в плей-офф? «Торпедо» выигрывает, минчане выигрывают, а ведь попасть туда южане могут, только выкинув кого-нибудь из двух вышеназванных команд. И календарь к команде Андрея Назарова достаточно лоялен. Но если брать в Подольске только одно очко, да и то со скрипом, то как попасть в плей-офф?



Теперь надо обыгрывать «Спартак», а это будет куда сложнее «Витязя», но только с одной стороны. Потому что для подольчан сочинцы – принципиальный соперник, а для красно-белых совсем наоборот. А без повышенной мотивации «Спартак» теряет что-то такое невидимое и непонятное, что не даёт ему выиграть даже у самых слабых команд КХЛ.



Поэтому на предстоящий матч я сформулирую такой прогноз: предположу, что хозяева в нём что-то наберут. То есть не проиграют в основное время. Упрутся. Будут грызть лёд по заветам Назарова. Потом могут и проиграть, поскольку всё-таки «Спартаку» уступают. Но это будет уже потом, а минимум очко южане всё-таки возьмут, хоть оно им особо и не поможет».

Прогноз на матч «Динамо» — «Торпедо».



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