«Кристал Пэлас» — «Норвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Норвич.



Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 1.64.



«И те и другие встречались на Boxing Day с соперниками с севера Лондона, и ни у тех ни у других не было никаких шансов. «Пэлас» был просто подавлен мощно сыгравшим «Тоттенхэмом» (0:3), ну а «Норвич» казался командой из другой лиги в матче с «Арсеналом» (0:5).



«Пэлас» к тому же потерял Заха, который теперь будет вынужден пропустить три матча из-за дисквалификации. Атакующий потенциал у «орлов», конечно, ослаб, но в целом, если сравнивать команду с «Норвичем», разница в классе всё же ощутима.



Думаю, что от подопечных Виейры, который, к слову, сам выбыл с ковидом, последует реакция. Они во всех компонентах превосходят «канареек», и, если не случится чего-то неординарного, должны здесь будут взять три очка», — сказал Петросьян.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».

Ставка на матч «Челси» — «Брайтон».

Ставка на матч «Брентфорд» — «Ман Сити».