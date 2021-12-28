«Динамо» Р — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Рига – «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1.59.
«Несмотря на то что рижане выиграли два последних матча, говорить о каком-то преображении латвийской команды, мягко говоря, преждевременно. Кого обыграли «краповые»? «Витязь» да «Куньлунь» — точно не законодатели мод в КХЛ. Причём с обоими рижанам удалось справиться лишь за пределами основного времени, то есть, по сути, перенапрягаясь и попукивая.
А у «Авангарда» всё нормально. Действующая серия из трёх побед и среди обыгранных, на минуточку, даже единоличный лидер «всея КХЛ» и Восточной конференции. В Ригу «ястребы» приезжают в роли безусловного фаворита. И есть все основания предположить, что все возложенные на фаворита функциональные обязанности с честью выполнят.
По большому счёту у нас встречаются соперники из разных хоккейных миров, и даже место игры не имеет в данном случае особого значения. «Авангард» может проиграть лишь в том случае, если, во-первых, сам слегка подзабьёт на хоккей, а во-вторых, рижане выпрыгнут из штанов и вывернутся наизнанку.
А поскольку одновременно совпадение двух таких факторов хоть и возможно, но всё-таки маловероятно, то остаётся одно: спокойная, в рабочем порядке, гостевая победа «Авангарда» в основное время», — сказал Лебедев.
Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев».
Прогноз на матч «Адмирал» — СКА.
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