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«Адмирал» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

«Адмирал» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Адмирал» и СКА.

Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.43.

«СКА идёт на первом месте на Западе. Восемь побед в последних 10 матчах. Очень приличный ход. Но нежданно-негаданно СКА решил уступить «Амуру» в Хабаровске.

Хотя Питер вёл 1:0, потом 2:1. Но «Амур» отчаянно сражается за место в плей-офф, и вот хабаровчане сотворили сенсацию локального масштаба. Причём «Амур» даже перебросал СКА (32:29), который, видимо, накрыла акклиматизация.

Но если «Амур» — это крепкий орешек, то «Адмирал» — едва ли не худший клуб лиги. Хуже дела обстоят только у «Куньлуня», который отстаёт от «моряков» на два очка в таблице.

В последних 16 матчах «Адмирал» одержал лишь пять побед. При этом команда из Владивостока мало забивает.

Я бы в этом матче взял кэф 2.43 на то, что СКА победит с разницей от трёх шайб. То есть это фора «минус 2.5». Думаю, что команда из Санкт-Петербурга очень захочет исправиться за матч с «Амуром». Не привезти с выезда вообще ничего под Новый год – это моветон», — сказал Лысенков.

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