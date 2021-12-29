«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз Алексея Андронова на игру АПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити» в 20-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.80.



«Матч АПЛ, в котором фаворит очевиден, понятен. Ничего лучше, чем ставка с форой на «Манчестер Сити», здесь быть не может.



«Брентфорд» не очень хорошо играет в последних встречах, а «Манчестер Сити» раззабивался. Забивает много, крупно выигрывает. Всем понятно, что два главных претендента на титул — это «Сити» и «Ливерпуль». И сейчас всё хорошо у Пепа Гвардиолы. Таким моментом нужно пользоваться.



Несмотря на то что «Брентфорд» будет играть у себя дома, на мой взгляд, он не обладает футболистами достаточного качества и поставленной игрой, чтобы остановить «Манчестер Сити».



Поэтому мой вариант — «Манчестер Сити» с форой (-2) с расходом с коэффициентом 1.80», — сказал Андронов.

Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Челси» — «Брайтон».

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Брентфорд» — «Ман Сити».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Челси» — «Брайтон».