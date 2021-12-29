«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.25.



«Автомобилист» ещё раньше доигрался до вылета из зоны плей-офф. Теперь по количеству набранных очков он идёт вровень с «Амуром», который, как мы хорошо знаем, уже давно никуда не идёт. И с таким бэкграундом из пяти поражений подряд «Автомобилист» собирается принимать «Ак Барс». Который хоть и не лидер, а в Восточной конференции только третий, но ниже определённого уровня в целом не опускается. И даже «Автомобилисту» проиграть может, но в следующих матчах всё равно своё наверстает.



Не будем забывать, что на третьем месте «большие татары» во многом и потому, что их закадычный друг из Уфы в предыдущем туре проиграл. Но в этом наверняка выиграет. И если сам «Ак Барс» не привезёт из Екатеринбурга два очка, то «Салават» может казанцев снова обойти в турнирной таблице.



Плюс статистика личных встреч особых шансов хозяевам не оставляет, поскольку у казанцев более чем двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках, причём «большие татары» выиграли девять из 10 последних матчей. А ведь в эти матчи входят и новые времена, когда бюджеты соперников вполне себе сравнимы.



Всё просто: «Ак Барс» победит, предположу даже, что в основное время. Счёт вряд ли будет великим, итоговое преимущество гостей и вовсе может оказаться минимальным. Но «большим татарам» для двух очков этого хватит, а больше им всё равно никто не даст», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Локомотив» — «Спартак».

Ставка на матч «Динамо Минск» — «Металлург».

Почему сборная России разочарует в матче МЧМ-2022 со Словакией?