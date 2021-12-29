Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ 29 декабря

«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ 29 декабря
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Сити».

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 за 1.86.

«Брентфорд» – команда, которая бьётся и бодается, как сказали бы раньше, «типично английская». После двух подряд перенесённых из-за ковида матчей команда выпала из формы. Была важная встреча с «Брайтоном». Но игрой в футбол это было сложно назвать: команды просто бодались, не было никаких комбинаций, зато много борьбы и стыков. В такой игре «Брайтон» оказался сильнее.

Против «Сити» «Брентфорд» тоже не сможет предложить ничего, кроме борьбы.

Но «Манчестер Сити» этого не боится. Команда умеет взламывать оборону. Когда забивается быстрый гол, то у соперников шансов не возникает.

В сумасшедшем матче с «Лестером» «горожане» взяли 3 очка. Был проведён потрясающий первый тайм, где «Манчестер» расправлялся с «Лестером» как с ребёнком.

«Сити» в полном порядке. У команды нет проблем. Группа атаки выглядит просто великолепно. Это при том, что есть длинная скамейка. Думаю, что в Boxing Day Гвардиола сделает большую ротацию. И это никак не скажется на качестве игры. Наоборот, вышедшие на поле будут доказывать, что они тоже достойны места в стартовом составе. Думаю, что «Сити» будет разрывать.

А у «Брентфорда» нет такой скамейки. И нет сил выдерживать такое количество матчей за маленький период. Думаю, что они просто рассыплются и в какой-то момент перестанут бороться. Потому что впереди ещё игра 2 января.

Я здесь жду полный разгром от «Манчестер Сити», как и в прошлом матче», — сказал Мор.

«Брентфорд» — «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола продолжит дразнить «Ливерпуль» «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола продолжит дразнить «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021