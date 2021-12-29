«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на встречу АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 3.45.
«Брентфорд» после длительного отсутствия в элитном первенстве стартовал очень мощно и уверенно на фоне серьёзных противников, но надолго сил не хватило — команда опустилась на 13-е место. На счету «столичных» по пять побед и ничьих, что принесло 20 очков, что всего на три меньше, чем у представителей первой десятки.
«Манчестер Сити» после нескольких осечек на старте сезона уверенно идёт по турнирной дистанции и вышел на первую позицию в турнирной таблице. У подопечных Пепа Гвардиолы лучший показатель в линии обороны в лиге при самой агрессивной атакующей линии.
В Премьер-лиге у «небесных» серия из девяти побед подряд. Не могу не отметить, что «Сити» за четыре последних матча забил 18 голов в ворота противников, что почти столько же, сколько у хозяев игры за весь сезон.
В этом матче я не жду интриги – «Манчестер Сити» на ходу, у команды всё получается, причём в любом составе. Более того, «Брентфорд» вряд ли пока в состоянии противостоять такому серьёзному противнику. Ожидаю традиционную результативность и уверенную победу фаворита», — сказал Мостовой.
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