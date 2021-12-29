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Канада – Германия: прогноз Максима Лебедева на игру группового этапа МЧМ-2022

Канада – Германия: прогноз Максима Лебедева на игру группового этапа МЧМ-2022
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Канада U20 – Германия U20 в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Ставка: победа Канады с форой (-5.5) за 2.02.

«Вспоминаю времена своей бурной молодости, службу на флоте и то, как нас в середине 90-х годов пригласили на празднование 30-летия независимости Малайзии. И вот подходит наш свежепокрашенный противолодочный красавец только «из магазина», 170-метровой длины с почти четырьмя сотнями экипажа. А навстречу нам выходит что-то очень мелкое, утлое и угольное, с единственной пушчонкой на носу, да такого калибра, что в безветренную погоду даже бушлат пробить не сможет.

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Мы грешным делом сперва подумали, что это лоцманский катер, потом посмотрели в грифованный справочник — оказалось, это нас встречает самый большой корабль малазийского военно-морского флота. И сразу стало как-то неудобно…

Приблизительно такое же соотношение вырисовывается в противостоянии Канады и Германии. Причём Канады уже разыгравшейся, да ещё и играющей у себя дома, на своих площадках и со своими судьями. Поэтому вопроса о том, кто победит, не может быть в принципе. Речь может идти лишь о том, с каким счётом немцы проиграют. Они, конечно, выжмут из себя, что могут, но пока они могут совсем немного.

Поэтому тут всё просто: конечно — победа Канады. Конечно — в основное время. С преимуществом, ну, скажем, от шести шайб и более. При всём моём уважении к немцам», — сказал Лебедев.

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