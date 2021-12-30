«Северсталь» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — «Динамо» Москва.
Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.71.
«Есть большое подозрение, что «Северсталь» отправилась на новогодние каникулы немного раньше срока. По крайней мере, именно об этом говорит её результат в предыдущем туре, в котором череповчане проиграли дома «Витязю». Конечно, мы хорошо знаем, что «Витязь» традиционно начинает играть тогда, «когда почки отвалились», но он таким образом уже потихоньку добрался до сочинцев. До зоны плей-офф, конечно, как до Пекина на четвереньках, но курочка, как известно, клюёт по зёрнышку…
Но если «Северсталь» с таким же подходом, как к «витязям», подойдёт к «Динамо» — это будет нечто. Правда, для этого надо у череповчан куда-нибудь временно изолировать Андрея Разина. Будучи хорошо знакомым с душераздирающей историей о том, как Разин один ехал в клубном автобусе в Саратов, а все игроки «Кристалла» морозной ночью бежали вслед за автобусом, могу представить, что творилось в раздевалке «Северстали» после домашнего поражения от «Витязя», пусть даже и в овертайме.
Поэтому бой будет, даже если для этого череповецким хоккеистам придётся отложить в сторону праздничное оливье. Тем более что оливье на Новый год предназначено не для того, чтобы его есть, а для того, чтобы в нём спать. Бой будет, но хватит ли у «Северстали» сил совладать с сегодняшним «Динамо»?
Мне кажется, что хватит, но не совсем. То есть «Северсталь» не проиграет бело-голубым в основное время. Что там будет в дополнительное – вилами на воде писано, но очко хозяева наберут», — сказал Лебедев.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Трактор».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Авангард» — «Трактор».
- 30 декабря 2021
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 29 декабря 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 28 декабря 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:22
-
12:00
-
11:00
-
10:00