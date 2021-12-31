«Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз Артура Петросьяна на матч Примеры

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Эспаньол».



Ставка: победа «Валенсии» за 1.75.



«В самой последней игре уходящего года на европейском континенте встретятся «Валенсия» и «Эспаньол», и хозяева, конечно, сделают всё возможное, чтобы за праздничный стол сесть в хорошем настроении. Победа в этом матче позволит «летучим мышам» обогнать и «Барселону», и «Атлетико» и подняться в четвёрку Примеры, что ещё совсем недавно казалось, мягко говоря, маловероятным событием.



Валенсианцы набрали хороший ход – они побеждают в пяти играх кряду и не проигрывают в девяти, а Гедеш с Солером в 18 матчах набрали по системе гол+пас на двоих уже 19 баллов.



«Эспаньол» — одна из худших команд лиги по играм в гостях – всего 3 набранных очка из 27 возможных и ни одной победы. В последнем туре каталонцы без шансов уступили «Сельте» и вряд ли смогут оказать серьёзное сопротивление набравшей ход «Валенсии», — сказал Петросьян.

Ставка на матч «Валенсия» — «Эспаньол».

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