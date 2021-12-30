«Валенсия» — «Эспаньол». Денис Черышев обойдёт «Барселону»

31 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Эспаньол». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Эспаньола» оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.78.

Где покажут матч «Валенсия» — «Эспаньол»?

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Валенсия» — «Эспаньол» 31 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Валенсия» — «Эспаньол» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Эспаньол» (31.12.2021)

На дворе зима, но клубный футбол в самом разгаре. В преддверии Нового года среди прочих порадует чемпионат Испании. 31 декабря состоится встреча «Валенсии» и «Эспаньола», которая откроет 19-й тур испанской Примеры. Стартовый свисток на стадионе «Месталья» прозвучит в 18:15 мск.

«Валенсия» была основана более ста лет назад, но за этот внушительный период сумела лишь шесть раз выиграть золото национального первенства. Последний успех датирован далёким 2004 годом, когда её возглавлял Рафаэль Бенитес. Впрочем, до этого тоже был безвыигрышный перерыв, длившийся 31 год.



По исторической классификации, клуб из Валенсии занимает четвёртую строчку в списке самых титулованных команд Примеры. Сразу после «Реала», «Барселоны» и «Атлетико», разумеется. Впрочем, сейчас располагается только на восьмой позиции в турнирной таблице и претендует разве что на борьбу за еврокубки. Не более.



Говорить о зоне Лиги чемпионов и уж тем более погоне за «Реалом» слишком наивно. Несмотря на то что в последних семи турах Ла Лиги «летучие мыши» смотрятся здорово. Сыграли вничью с «Атлетико» (3:3), «Реалом Сосьедад» (0:0) и «Райо Вальекано» (1:1). Также одержали четыре победы: над «Вильярреалом» (2:0), «Сельтой» (2:1), «Эльче» (2:1) и «Леванте» (4:3).

Результативность у подопечных Хосе Бордаласа улучшилась. Всего за 18 туров чемпионата Испании забили 30 мячей. Семь из них на счету Карлоса Солера, ещё шесть — у Гонсалу Гедеша. На пару эти талантливые футболисты разобрались с защитой «Леванте», забив по два раза.



«Эспаньол» выступает чуть скромнее, но тоже чувствует себя более чем неплохо. Располагается на 11-й строчке в турнирной таблице с 23 баллами в копилке. Возможно, клубу удастся подняться выше и попасть хотя бы в Лигу Европы или Лигу конференций по итогу розыгрыша. Хотя данная перспектива маловероятна.

Дело в том, что результаты дружины Висенте Морено нестабильны. В последних семи турах только три победы. Над «Гранадой» (2:0), «Реалом Сосьедад» (1:0) и «Леванте» (4:3). А вот поражений больше: от скромного «Хетафе» (1:2), «Барселоны» (0:1), «Райо Вальекано» (0:1) и «Сельты» (1:3).



Мирных исходов у «попугаев» давненько не было. Впрочем, результаты вполне закономерны. Из крупнокалиберных соперников сумели одолеть только угодивший в кризис «Реал Сосьедад», который проиграл четыре последних матча Ла Лиги и спустился на шестую строчку. Так что сенсации ждать мы бы не стали и в этот раз.



Забивший восемь мячей в нынешнем сезоне Рауль де Томас поубавил пыл и отличился за последние пять туров чемпионата Испании только один раз — с «Леванте». Очевидно, каталонский коллектив не в лучшей форме. Хотя для первого года после возвращения в элиту полёт нормальный.

«Валенсия», в свою очередь, расправила крылья, до рождественской паузы смотрелась уверенно и смело. Не проигрывает шесть туров, идёт на серии из трёх побед. Такими темпами можно саму «Барселону» оставить позади в таблице! Баллов у сине-гранатовых столько же, а вот с результатами хуже. Думаем, П1 за 1.78 — отличный выбор для ставки.



Ждём также появления в составе Дениса Черышева. Российский полузащитник оправился от травмы и начинает регулярно получать игровую практику. К примеру, в прошлом туре с «Леванте» вышел в старте и отыграл 60 минут. Небольшая пауза наверняка поможет добрать нужные кондиции. Пока на счету россиянина всего один результативный пас в этом сезоне.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Валенсия» — «Эспаньол» 31 декабря 2021 года

Результативность «Валенсии» впечатляет и даёт повод ожидать голов. Добиться успеха «Эспаньолу», на наш взгляд, будет невероятно тяжело. До паузы «летучие мыши» набрали отличный ход, вряд ли они собираются сбавлять. Думается, потрясающий дуэт Солера и Гедеша при поддержке Черышева сумеет добыть хозяевам четвёртую победу подряд.



Ставка: победа «Валенсии» за 1.78.

Эксперты оценили шансы Дениса Черышева забить «Эспаньолу».

Чего ждать от матча «Валенсия» — «Эспаньол»?