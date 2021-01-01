«Уотфорд» — «Тоттенхэм»: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Уотфорд» – «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.03.

«Пять поражений кряду у «Уотфорда», причём пропускает команда Раньери не меньше двух мячей за игру. Всё меньше сомнений в том, что «шершни» втянутся в борьбу за выживание. Скорый отъезд Денниса и травма Сарра убеждают в этом ещё больше.



Ну а «Тоттенхэм» потихоньку прибавляет, и, думаю, этот прогресс продолжится. Конте меняет игру команды, делает её больше похожей на то, что мы видели при Почеттино. Скорее всего, будет пара приобретений зимой – судя по всему, Леви итальянцу доверяет и строит далеко идущие планы с ним у руля.



«Шпорам» должно быть гораздо проще с «Уотфордом», чем с «Саутгемптоном», сыгравшим действительно мощно. Скорее всего, на этот раз они одержат победу на классе».

Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.

Ставка на матч «Эвертон» — «Брайтон» с коэффициентом 2.70.

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