«Атлетико» — «Райо Вальекано»: прогноз Егора Титова на игру испанской Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Райо Вальекано» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.57.



«Очень тяжело заканчивался год для мадридского «Атлетико». Команда Симеоне теряла и теряла очки, далеко отпустила «Реал», и сейчас она вообще только 5-я. В чемпионате у мадридцев четыре поражения подряд, когда такое было? Интересно, что «Райо Вальекано» даже опережает «Атлетико», на 4-м месте ещё одна мадридская команда.

Ставка на матч «Кадис» — «Севилья».

Но здесь всё-таки «Атлетико» должен брать своё. У «Райо Вальекано» настоящая эпидемия, чуть ли не весь состав на карантине, больных очень много. «Райо Вальекано» — новичок чемпионата, и состав у него не очень глубокий, на поле выйдут молодые игроки. И им не справиться с «Атлетико», у которого куча звёзд в составе. Да и сам «Атлетико» должен уже прийти в себя, разозлиться и показать всю мощь.



Аккуратно поставлю на «Атлетико» с форой (-1). Слишком часто он в последнее время неприятно удивлял», — сказал Титов.

Ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.50.

Прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона».

Ставка на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад».