«Мальорка» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на игру чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Барселона».



Ставка: ничья или победа «Барселоны» в 1 мяч за 1.83.



«Мальорка» примет «Барселону» 2 января. Для Испании играть 2 января не то чтобы привычно, но вполне нормально, так как главный новогодний праздник — это католическое Рождество. Так что выйти на поле 2 января не проблема, если у вас нет положительного теста на коронавирус, который есть у большинства футболистов «Барселоны». В этой связи ситуация просто катастрофическая. На данный момент в распоряжении Хави только 10 футболистов из первой команды. Из них довольно сложно сформировать полноценный состав. Самый большой бардак в полузащите и атаке. Дисквалифицирован за перебор карточек Бускетс, без которого команда всегда играет гораздо хуже, как правило, чем с ним.

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Думал, что надо ставить на «Мальорку» с форой, но потом посмотрел на список травмированных этой команды и ужаснулся – там то же самое. Более 10 футболистов не смогут выйти на поле, у подавляющего большинства из них коронавирус.



Очень сложно давать прогноз в такой ситуации, может быть, игру вообще перенесут, кто знает. Логично подождать стартовых составов, но всё-таки надо дать какой-то прогноз. У «Барселоны» класс игроков в среднем выше, но «Мальорка» играет дома перед своими болельщиками. Я бы поставил здесь на средневзвешенный результат. Не думаю, что «Барселона» здесь одержит какую-то блистательную победу с разницей более чем в один мяч, но и «Мальорка» вряд ли выиграет. Наиболее вероятный исход здесь ничья или минимальная победа «Барселоны».



Моя первая ставка — победа «Барселоны» в один мяч или ничья. Здесь логично не ждать большого количества голов, потому что в атаке у «Барсы» в заявке малоизвестные футболисты. В ситуации, когда в предполагаемом составе одни дублёры, голов вряд ли будет много. «Мальорка» тоже не та команда, которая может забить какое-то умопомрачительное количество голов. Поэтому здесь также просматривается тотал меньше. Я поставлю на тотал меньше 3. Вряд ли команды сподобятся на четыре гола.



Такие мои надежды от первого матча этих команд. Надеюсь, что эти прогнозы сыграют, а футболисты, несмотря на такую экстраординарную ситуацию, порадуют нас красивым футболом, пока мы будем доедать оливье и мандарины», — сказал Вишневский.

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