«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.43.
«Ну, к новогодним праздникам «Магнитка» всё-таки довыступалась. Согласитесь, уж очень долго сохранялась эта неправильность, когда лидер и Восточной конференции, и всей лиги проигрывал чаще, чем выигрывал, но при этом сохранял свои лидирующие позиции. И ладно бы у магнитогорцев была огромная «подушка безопасности», так ведь нет: было небольшое очковое преимущество, и оно долгое время сохранялось из-за того, что всех основных конкурентов тоже бросало из огня да в полымя.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Северсталь» — «Динамо Минск».
Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Закончилась и лафа у «Магнитки», и два поражения перед Новым годом заставили её уступить лидерство своим основным конкурентам из Челябинска. Новогодние праздники вряд ли позволили Илье Петровичу сосредоточиться на тренировочном процессе — они сами по себе весьма короткие, да и вместо праздничного стола тренировки не проведёшь. Поэтому рассчитывать на то, что после новогодних празднеств «Магнитка» выйдет обновлённой и окрылённой, не приходится.
А вот на что точно можно рассчитывать, так это на определённую заторможенность «Салавата», который притормаживает так практически после каждой паузы. И хоть новогодняя пауза слишком коротка для того, чтобы всё на свете растерять, но вполне достаточна, чтобы утратить игровой тонус. С другой стороны, «Салават» в этом сезоне разбирается с магнитогорцами играючи, и оба гостевых матча «юлаевцы» выиграли с более чем приличным преимуществом. Неужели теперь не смогут победить дома?
Предположу, что смогут. И даже смогут сделать это в основное время. Вновь пропустив пару шайб, но забросив при этом раза в два-три больше», — сказал Лебедев.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Салават Юлаев» — «Металлург».
Прогноз Максима Лебедева на матч «Локомотив» — «Динамо».
Ставка на матч «Вильярреал» — «Леванте» с коэффициентом 2.34.
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