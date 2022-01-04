«Трактор» — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Локомотив».



Ставка: победа «Трактора» с форой (0) за 1.78.



«Локомотив» пока не может стабилизировать свои результаты, чередует победы с поражениями. Ярославцы хороши в обороне, а с атакой у них есть некоторые сложности. Если они улучшат игру в нападении, то смогут претендовать на более высокие места в таблице.



«Трактор» — фаворит предстоящей встречи, потому что в этом сезоне он очень хорошо играет и уже обеспечил себе место в плей-офф. Сейчас у «Трактора» высокие показатели по результативности, он забивает по 3-4 шайбы за матч, особенно играя дома. В составе выделяются чехи Лукаш Седлак и Томаш Гика, которые набирают много очков, да и в целом у «Трактора» очень сильная команда.



«Локомотиву» же в гостях тяжело даются заброшенные шайбы. Он сможет забросить максимум две, но этого не хватит для победы. Всё идёт к тому, что «Трактор» одержит победу в основное время, но я немного подстрахуюсь на случай ничейного результата в основное время», — сказал Вуйтек.

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