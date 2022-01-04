«Ланс» — «Лилль»: прогноз Владимира Вальдемарова на матч Кубка Франции

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на матч Кубка Франции «Ланс» — «Лилль».



Ставка: победа «Ланса» с форой (0) за 1.58.



«К этой игре команды подходят совершенно в разных кадровых условиях. У «Ланса» практически полный боевой состав, а у гостей этой встречи — «Лилля», выявили у трёх игроков положительные тесты на ковид. К тому же в команде огромное количество травмированных игроков, среди которых лучший бомбардир Давид. Из-за перебора жёлтых карточек не поможет в этой встрече и другой нападающий «Лилля» — турецкий форвард Йылмаз.

В общем, ситуация у гостей удручающая, как ни крути. Этот матч своего рода дерби, поэтому думаю, что хозяева тут выставят вполне боеспособный состав. Ожидаю, что «Ланс» в этой встрече будет ближе к победе, домашние трибуны и кадровые проблемы гостевой команды должны помочь хозяевам добиться положительного результата», — сказал Вальдемаров.

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