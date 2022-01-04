«Ланс» — «Лилль»: прогноз Владимира Вальдемарова на матч Кубка Франции

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на матч Кубка Франции «Ланс» — «Лилль».
Ставка: победа «Ланса» с форой (0) за 1.58.
«К этой игре команды подходят совершенно в разных кадровых условиях. У «Ланса» практически полный боевой состав, а у гостей этой встречи — «Лилля», выявили у трёх игроков положительные тесты на ковид. К тому же в команде огромное количество травмированных игроков, среди которых лучший бомбардир Давид. Из-за перебора жёлтых карточек не поможет в этой встрече и другой нападающий «Лилля» — турецкий форвард Йылмаз.
В общем, ситуация у гостей удручающая, как ни крути. Этот матч своего рода дерби, поэтому думаю, что хозяева тут выставят вполне боеспособный состав. Ожидаю, что «Ланс» в этой встрече будет ближе к победе, домашние трибуны и кадровые проблемы гостевой команды должны помочь хозяевам добиться положительного результата», — сказал Вальдемаров.
Где покажут матч «Ланс» — «Лилль»?
Прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм».
- 4 января 2022
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:55
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00