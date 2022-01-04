«Трактор» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 5 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Локомотив».



Ставка: победа «Трактора» за 2.31.



«Трактор» завершил 2021 год на первом месте – причём как в своей родной Восточной конференции, так и во всей Континентальной лиге. Но не успел начаться январь, как челябинцы вновь стали вторыми. И ладно бы «Магнитка» всех рвала на ветошь, так ведь нет! Прёт магнитогорским не по-божески, не должны они были выигрывать в Уфе, но всё-таки выиграли, после чего вернули себе лидерство, отодвинув «Трактор» на привычное ему в этом сезоне второе место. А всё потому, что сыграли челябинцы больше других, и тур 3 января банально пропускали. Зато хорошо отдохнули. Зато игровой тонус точно утратили.



Причём придётся возвращать, причём с командой, которая его себе уже вернула, да и особо не теряла. Но двумя днями ранее ярославцев неплохо повозили бело-голубые, да ещё и обыграли их в Ярославле. То есть «Локомотив», с одной стороны, уже разбежавшийся, с другой – слегка укатанный. «Трактор», в свою очередь, очень даже свежий, но с утраченным игровым тонусом. Если суммировать все плюсы и минусы, то, пожалуй, выходит равенство.



Когда выходит равенство, надо идти в статистику личных встреч. Но она может подсказать лишь тот факт, что матчи между этими соперниками практически не бывают высокорезультативными. Как в футбол, то есть совсем по нолям, не играют, но и четыре шайбы кто-нибудь забрасывает раз в пять лет. А так все в основном 3:1 да 2:1. И за пределы основного времени уходят совсем нечасто, хоть в этом сезоне уже вышли. Можно сказать, что пятилетний лимит овертаймов уже выбрали.



В общем, по всему выходит тяжелейшая и вымученная победа «Трактора» с минимальным перевесом в счёте, но зато добытая в основное время. В матче, где соперники на двоих вряд ли забросят более пяти шайб», — сказал Лебедев.

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