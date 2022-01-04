«Ланс» — «Лилль»: где смотреть матч Кубка Франции, во сколько начало, прогнозы и ставки

4 января в матче Кубка Франции встретятся «Ланс» и «Лилль». Начало запланировано на 23:00 мск, в прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на «Ланс» предлагается с коэффициентом 2.08. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2080 рублей. Победа «Лилля» доступна за 3.73. Ставки на ничью принимаются за 3.60.



Аналитики не уверены, что матч «Ланс» — «Лилль» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить с таким же коэффициентом. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70.