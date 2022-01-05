«Йокерит» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Йокерит» — «Динамо» Москва.
Ставка: ничья за 4.38.
«Москвичи прибыли в столицу Финляндии в ранге единоличного лидера Западной конференции. В принципе, «Йокерит» мог находиться где-то совсем рядом, если бы первый матч «джокеров» не отменили из-за 33 несчастий, обрушившихся на «Автомобилист», последним из которых стала эпидемия ковида. То есть финны недосчитались двух очков и теперь бело-голубым уступают.
Но наверняка попытаются устранить сложившийся дисбаланс. Правда, сделать это будет крайне нелегко. Во-первых, потому, что динамовцы разбежались в Ярославле и даже вывезли оттуда два очка. Во-вторых, потому, что у бело-голубых в принципе более чем двукратное преимущество по количеству побед в «междусобойчиках». Правда, в последнее время хозяева выигрывают две из трёх личных встреч, и это даёт «Йокериту» определённые шансы.
В общем, как ни крути, но лично я вижу ничью в основное время. Не слишком результативную, поскольку оба соперника блюдут свои ворота. Что-нибудь вроде 2:2, максимум 3:3. Что будет потом, для меня скрыто туманом. Но в любом случае ждать осталось недолго», — сказал Лебедев.
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Где покажут матч «Йокерит» — «Динамо Москва»?
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