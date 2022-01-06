«Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь» — «Северсталь».



Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.13.



«Как ни старался «Куньлунь», но испортить дебют нового главного тренера СКА китайским товарищам так и не удалось. Сейчас вокруг кандидатуры Романа Ротенберга ломается немало копий, правильных и дельных, но… Когда Сергея Фёдорова без всякого опыта назначали главным тренером ЦСКА, а Алексея Жамнова почти без опыта – главным тренером олимпийской сборной, все бросали в воздух чепчики и кричали: «Ура!». А чем, собственно говоря, они радикально отличаются от Ротенберга конкретно на лавках?



Но к СКА мы еще вернёмся, а пока посмотрим на предстоящий матч, в котором, по идее, «Северсталь» должна рвать и метать. Потому что сорвала начало 2022 года, проиграв дома минскому «Динамо». Которому в своем нынешнем положении все-таки проигрывать не должна, да еще на родном льду. Теперь на чужом льду «Северсталь» будет мстить «Куньлуню», и в какой мере эта месть получится, нам и предстоит увидеть.



Предположу, что получиться должна. Череповчане выиграли у китайцев семь последних «междусобойчиков», причем большинство из них пришлось на времена, когда череповчане не особенно-то отличались от «Куньлуня», а где-то и вовсе были слабее. То есть, как играть с китайцами, и Разин, и его подопечные знают. Команда из Поднебесной, конечно, постарается максимально затруднить продвижение «Северстали», и частично это даже может получиться. «Частично» — это значит, что добивать китайцев северянам придется уже за пределами основного времени.



Но в целом ситуация ясна: «Северсталь» любым способом должна выковырять из «Куньлуня» два очка. Формой этого выковыривания озабочиваться не стану, это может быть и разгром в основное время, и какой-нибудь семьдесят второй буллит, заброшенный под утро. Главное – это два очка «Северстали», иначе придется размышлять над игровыми проблемами, пришедшими вместе с новым годом», — сказал Лебедев.

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