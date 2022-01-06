«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А в Турине

Известный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи».



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.85.



«Обсуждаем итальянскую Серию А, матч «Ювентус» — «Наполи». Не факт, что эта игра состоится. Технически она состоится, так как федерация разрешила неаполитанцам лететь в Турин, несмотря на довольно серьёзную вспышку коронавируса в команде. Игра точно состоится, но мы прекрасно знаем, что туринцы могут выйти на своём поле, постоять 30 минут и понять, что «Наполи» не прилетел, и всё закончится техническим поражением. Такое уже было в том же матче «Ювентус» — «Наполи». Но если эта игра состоится, то у Лучано Спаллетти огромное количество травмированных, плюс трое игроков уехали на Кубок Африки.

Где смотреть матч «Ювентус» — «Наполи»?

У «Ювентуса» вроде бы всё в порядке, нет большого количества заболевших и травмированных. Здесь, мне кажется, нужно искать две линии. Первая ставка – чистая победа «Ювентуса». Вторая – тотал меньше 2.5.



«Ювентус» хорошо отыграл в конце года, команда поднялась в турнирной таблице, но всё равно команда часто играет на тотал меньше. Думаю, что неаполитанцы будут играть от обороны, но «Ювентус» умеет вскрывать качественную оборону. А у самих туринцев оборона хорошая, они мало пропускают. Решайте, что вам больше нравится — я бы выбирал между этими двумя ставками», — сказал Наливайко.

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