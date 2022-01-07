«Авангард» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.88.



«Очень интересный матч. И интересен он прежде всего тем, что соперники подошли к нему встречными курсами. То есть гости с победной серией из трёх матчей, а хозяева, наоборот, проиграв и заключительную игру прошлого года, и первую в году наступившем.

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По идее «ястребы» должны были хорошо размяться на безответном «Автомобилисте», поправив себе и карму, и настроение, но, как мы знаем, КХЛ поотменял всё с участием екатеринбуржцев, и поотменял уже столько, что сыграть всё это в другое время будет невозможно физически. А значит, к своим текущим проблемам и убийственной проигрышной серии «Автомобилист» ещё получит маленькую кучку «технарей».



Ну да бог с ним, с «Автомобилистом», у нас теперь новый матч. И раздухарившееся минское «Динамо» прибыло в гости к «Авангарду» явно не огребать, а наоборот. Могут ли на это «ястребы» ответить чем-то веским? На мой взгляд, вполне. Более того, они должны это делать, потому что если они не смогут разорвать вырисовывающуюся проигрышную серию на Минске, то на ком её вообще разрывать? Увы, но статистика личных встреч нам помочь не сможет: там, в принципе, равенство с небольшим уклоном в пользу «Авангарда», а вот домашних или гостевых уклонов не наблюдается вообще. Остаётся чуйка, а она мне подсказывает, что «зубры», конечно, поупираются, но «Авангард» их к финальной сирене всё-таки дожмёт. И победит в основное время, и преимущество в счёте будет вполне пристойным – в пару шайб», — сказал Лебедев.

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