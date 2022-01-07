«Бордо» — «Марсель»: прогноз Павла Занозина на матч Лиги 1

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги 1 «Бордо» — «Марсель».



Ставка: победа «Марселя» с форой (-1.5) за 2.60.



«Бордо» — «Марсель». Этот матч всегда кажется красивым по вывеске, но сейчас, увы, это не так. «Марсель» сейчас вторая команда в чемпионате Франции по потерянным очкам. Понятно, что «ПСЖ» где-то в своей лиге.



«Бордо», в свою очередь, очень валится в текущем сезоне под руководством Владимира Петковича, очень сильного тренера. Ему дали карт-бланш и состав относительно неплохой, уж точно чтобы побороться за еврокубки. Но вместо этого идёт борьба за выживание.



В Кубке Франции «Бордо» умудрился проиграть со счётом 0:3 «Бресту», а «Марсель» спокойно прошёл своего соперника из низшего дивизиона. С одной стороны, можно говорить, что «Бордо» избавился от проблем кубковых, но вроде бы сейчас одна проблема другой у жирондинцев погоняет.



Думаю, в этом матче «Марсель» большой фаворит даже при том, что играет в гостях. Я бы предложил сыграть на победу «Марселя» с форой (-1.5). Коэффициент очень хороший. Сейчас как раз тот случай, когда надо пытаться ловить победы «Марселя», когда он хорош, а «Бордо» слаб. Смотрите Францию, друзья, там бывает очень интересно», — сказал Занозин.

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