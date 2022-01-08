«Реал» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 20-го тура испанской примеры сезона-2021/2022 «Реал» — «Валенсия».

Ставка: обе забьют за 1.85.

Где покажут матч «Реал» — «Валенсия»?

«Реал», который всего два раза проиграл в 2021 году, в начале нового года уже успел уступить «Хетафе». Потом «Реал» выиграл у «Алькояна» в Кубке Испании, но то уже другая история, а сейчас матч против «Валенсии», которая также выиграла в Кубке. Денис Черышев забил свой первый гол в сезоне.



Если брать матчи «Реала» и «Валенсии» в Мадриде, то есть не самая приятная тенденция и традиция для валенсийского клуба. Три матча подряд «Валенсия» не забивает «Реалу» на выезде. В 2018 году на «Сантьяго Бернабеу», потом 0:2 и 0:3 проигрывала на «Альфредо ди Стефано». Когда-то эта серия должна прерваться для «Валенсии». 19-й туров позади, а «Валенсия» не забила всего в двух матчах. Это были выездные матчи против «Кадиса» и «Реал Сосьедада».



Этому «Реалу» не так то и просто будет забить, но думаю, что валенсийская атака сумеет это сделать. В составе «Реала» есть вопросы по Винисиусу и Карвахалю, но все остальные в строю.



Мой прогноз на матч «Реал» — «Валенсия»: «обе забьют» за 1.85. Можно рискнуть и пойти дальше и взять обе забьют и ТБ 2.5 мяча за неплохой коэффициент выше двойки. Верю в атаку «Валенсии». В том, что забьёт «Реал», я практически не сомневаюсь. Хотелось бы, чтобы «Валенсия» свою печальную традицию не забивать в Мадриде прервала в 2022 году. Пусть это сделает воспитанник «Реала» Денис Черышев. Мы все только порадуемся.



«Обе забьют» как основной вариант на матч «Реал» — «Валенсия». Смотрим футбол и болеем за нашу ставку».

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