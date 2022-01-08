«Реал Сосьедад» — «Сельта»: ставка Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Футбольный эксперт Александр Вишневский дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» — «Сельта».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.73.

«Реал Сосьедад» так давно скользит вниз по турнирной таблице, что пора бы уже и остановить этот процесс. Уровень «Ла Реала» не настолько плох, чтобы череда неудач продолжалась и дальше. Тем более, что кадровая ситуация сейчас сильно лучше, чем перед большинством матчей этого сезона. Особенно стоит отметить возвращение в строй после ковида лидера «басков» Оярсабаля.



Также тут стоит ждать более-менее результативного матча, обе команды в атаке более хороши, чем в обороне. Думаю, счётом 1:0 дело не ограничится и кто-нибудь забьёт ещё. Мне нравится в этой игре ставка на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет при тотале более 1.5 гола. 2:1, 2:0, 1:1 – примерно таким видится матч в Сан-Себастьяне».

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