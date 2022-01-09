«Рома» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Рома» – «Ювентус».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

«Рома» примет дома «Ювентус» в 21-м туре итальянской Серии А. Сейчас это встреча двух почти соседей по таблице. На данный момент два топ-клуба Италии борются за попадание в еврокубки.

Где смотреть матч «Рома» — «Ювентус»?

«Рома» после последнего тура выпала из числа претендентов на участие в еврокубках в следующем сезоне. Сейчас команда Моуринью стоит на седьмой строчке, уступая «Фиорентине» с позиции выше только по дополнительным параметрам.



Собственно, понижение в таблице «Ромы» произошло после её последнего матча. Клуб встречался с претендентом на скудетто, «Миланом», и бесславно проиграл ему – 1:3. Примечательно, что сами римляне опережают «Лацио» с восьмой строчки также по разнице забитых голов. Так что сразу три команды могут обменяться позициями уже после этого тура.



Ну а «Ювентус» продолжает погоню за топ-4. Сейчас команда стоит на пятой строчке, к которой она долго шла. Подопечные Аллегри перестали проигрывать. Тихим ходом они приближаются к группе команд, выходящих в Лигу чемпионов.



В последнем туре «Ювентус» тоже не выиграл. У него был тяжёлый матч с «Наполи». Многие были уверены в поражении неаполитанцев. Однако команда Спаллетти выстояла и смогла сыграть с туринцами вничью – 1:1.



В общем, тут встречаются две команды, которые привыкли играть в еврокубках. Однако до сих пор ни одна из них не закрепилась прочно в топ-6. Ранее там находилась «Рома», а сейчас – «Ювентус».



Моуринью умеет настраивать игроков на сложного соперника. Я не уверен, что туринцы смогут выиграть тут. Так что предложу поставить на логичный, на мой взгляд, вариант – тотал больше 2.5 мяча. Буду ждать зрелищного футбола от этих топов».

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