«Севилья» — «Хетафе»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Хетафе».

Ставка: победа «Севильи» + обе забьют за 2.86.

«Севилья» не смогла пройти в плей-офф Лиги чемпионов и теперь будет представлять Испанию во втором по значимости турнире континента. Уверенно идёт команда по турнирной дистанции Ла Лиги. На счету «нервионцев» 12 побед и пять ничьих, чего хватило, чтобы занять вторую позицию, причём с хорошим отрывом от третьего места.

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В пяти последних турах севильцы потеряли турнирные баллы только в матче с «Барселоной» — матч с каталонцами завершился вничью.



«Хетафе» только ближе к середине сезона нашёл свою игру и сумел выбраться из подвала турнирной таблицы. На сегодня у синих четыре победы и шесть ничьих, что принесло 18 очков и 16-е место. В двух последних турах столичные порадовали результатом – обыграли «Осасуну» и «Реал» Мадрид.



Примечательно, но в пяти последних очных матчах выигрывали красно-белые. Сегодняшние гости набирают ход и ещё попортят нервы своим противникам, но думаю, что не сегодня.



«Севилья» ведёт борьбу за чемпионство и не имеет права терять турнирные баллы. Ожидаю атакующий футбол и успех фаворита. Моя ставка – победа «Севильи» + обе забьют».

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